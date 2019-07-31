العاصمة الإدارية من أكبر٢٠ شركة ممولة لمصلحة الضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة حصلت على شهادة تقدير من وزارة المالية كواحدة من أكبر٢٠ شركة ممولة لمصلحة الضرائب التي سددت الضريبة على الإقرار الضريبي لعام ٢٠١٨.

وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، في بيان اليوم، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعتز بهذه الشهادة، وهي دليل على التزام الشركة بقوانين الضرائب المعمول بها في الدولة والتي تعمل على زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.