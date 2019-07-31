"شنايدر" للتحول الرقمي: بروتوكول مع "التضامن" لتأهيل 5 قرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال شريف محمد، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر المتخصصة في التحول الرقمي، إن الشركة متواجدة في السوق المصرية منذ أكثر من 30 سنة، ونفذت مشاريع كثيرة أبرزها المنظومة الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، الذي يعقد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة عملت محطة تحلية بطاقة 150 ألف متر يوميا مكعب بمدينة الجلالة، ومحطتين بالعلمين وشرق بورسعيد، متابعا: "من حق الدولة علينا أن تستقطع جزء من هذه المشاريع لخدمة المجتمع".

وأشار إلى توقيع بروتوكول مع وزيرة التضامن الاجتماعي لتوفير مياه دائمة ومصدر للكهرباء وبيت آمن وفرص عمل بخمس قرى، وهذا يتماشى مع استراتيجية الشركة، ونهدف إلى مد القرى بالطاقة الشمسية عن طريق الضغط المنخفض وعواكس التيار، واستخراج المياه عن طريق الآبار بالطاقة الشمسية.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر "نعقد اجتماعا كل أسبوع علشان نشوف القرى المحتاجة، مضيفا" بنشجع كل الشركات الأجنبية للتواصل مع كل الفئات المختلفة من الشعب، ومن ضمن شغلنا إقامة معامل طاقة شمسية بجامعات "عين شمس وحلوان والإسكندرية".