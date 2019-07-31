الزراعة: تحصين 2.7 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، اليوم الأربعاء، تحصين 2 مليون و730 ألفًا و78 رأس ماشية بينهم "مليون و619 ألفًا و209 رؤوس أبقار، 915 ألفًا و819 رأس جاموس، 163 ألفًا و837 رأس أغنام، 31 ألفًا و213 رأس ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.