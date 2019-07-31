مصر | في حادث مروع.. مصرع 3 بينهم أمينا شرطة بطريق السويس اتجاه مدينتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حادث مروع.. مصرع 3 بينهم أمينا شرطة بطريق السويس اتجاه مدينتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، بينهم أميني شرطة، إثر حادت اصطدام سيارة ملاكي بسيارة شرطة متوقفة بقوة تأمين تمركز أمن بطريق السويس، اتجاه مدينتي، قبل الدائري الأوسطي.

وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق السويس اتجاه مدينتي، ما تسبب في توقف حركة السير.

Advertisements

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بسيارة شرطة متوقفة في إحدى التمركزات الأمنية بالطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سواق الملاكي.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة المتسببة في الحادث وأميني شرطة.

وتم نقل جثث الضحايا للمستشفى، ورفع أثار الحادث لتسيير حركة المرور.