مصر | "تعددت الأسباب والاغتصاب واحد".. نرصد كواليس أبشع جرائم هتك عرض الأطفال

وتستعرض "الخليج 365"، أبرز قصص هتك عرض الأطفال:

استغل عاطل، ابن الجيران لانتهاك عرضه والاعتداء جنسيا الطفل الذي يبلغ من العمر "7 أعوام" في عزبة الهجانة، يعاني من أزمة نفسية، وأمرت النيابة بإحالة المجني عليه إلى الطب الشرعي لبيان نوعية الاعتداء وسرعة استخراج تقرير الطب الشرعي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من أب يتهم فيه جاره بالتعدي جنسيا على نجله البالغ من العمر "7 أعوام"، مضيفا أنه اكتشف الواقعة عندما سمع صرخات من نجله أثناء محاولة المتهم أخذه عنوة إلى أعلى العقار الذي يسكنون فيه للاعتداء عليه.

وأشار والد المجني عليه في بلاغه أنه بسؤال نجله قال له إن هذه ليست المرة الأولى، إذ استدرجه المتهم سابقا بحجة اللعب وإعطائه حلوى، ثم اعتدى جنسيا عليه.

سائق يهتك عرض "طفل أكتوبر"

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