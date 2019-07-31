مصر | حبس أمين عهده لتجميعه 1776 سلع غذائية مجهولة المصدر بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس أمين عهده لتجميعه 1776 سلع غذائية مجهولة المصدر بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس أمين عهدة بأحد المجمعات الاستهلاكية في منطقة حلوان، لتجميعه 1776 عبوة جبن وألبان وعصائر مجهولة المصدر، قبل بيعها على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات وإرسال تقرير مفصل بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لضابط التموين، بقيام أمين عهدة بتخزين سلع وبيعها للموطنين فى حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للمكان، وتم ضبط أمين عهدة بأحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة القسم، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 1776 عبوة (جبن - عصائر- ألبان – بقوليات – شيكولاته - كيك) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهر مايو 2019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.