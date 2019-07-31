مصر | إحالة مسجل وسائق توكتوك سحلا سيدة لسرقتها لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مسجل وسائق توكتوك سحلا سيدة لسرقتها لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة حلوان قرار، بإحالة سائق توك توك ومسجل خطر، بتهمة سحل سيدة لسرقة حقيبتها إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة المعصرة مفادها قيام الأهالي بضبط شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بشارع الكابلات بدائرة القسم، عقب قيامهما بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات.

وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال والفحص تبين أنهما شقيقان وأحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، وبحوزتهما مركبة "توك توك" مستأجرة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنه حال سير إحدى السيدات ربة منزل "مصابة بكدمة بالكتف الأيمن" بمحل البلاغ، فوجئت بقيام المتهمين بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن الأهالي من ضبط المتهمين.