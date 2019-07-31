أخبار مصر | حزب حماة وطن يعلن تخريج أول دفعة من الشباب المُتدربين تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب حماة وطن يعلن تخريج أول دفعة من الشباب المُتدربين تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، عن تخريج أول دفعة من مبادرة "حياة كريمة" التي تبناها الحزب مع أحد الشركات الخاصة في دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة اشهر لتدريب 72 شابًا لتوفير فرص عمل حقيقية بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب.

من جانبه، قال اللواء فاروق مجاهد، مساعد رئيس الحزب، أمين الحزب بالقاهرة إن الهدف من وراء هذا البرنامج التدريبي تأهيل هؤلاء الشباب لسوق العمل ومساعدتهم من اجل القضاء على البطالة ومساعدة أبناء الوطن المخلصين في الوصول للعمل الجاد والحصول علي وظائف تفيدهم وتفيد مجتمعهم، مُؤكدًا أن ذلك يأتي في اطار تحقيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخلق أجيال ذوي عقل واعٍ ومتفتح وآفاق واسعة تشهد بكفائتهم لبث روح المشاركة والإنجازات التي تهدف إلى رقي مصرنا الحبيبة.