أخبار مصر | وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، بالفريق أول محمد زكي فى مقر " البنتاجون " في أول أجتماع لوزير الدفاع الأمريكي منذ توليه مهام منصبه.

وعقد الوزيران، جلسة مباحثات ثنائية تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وإنعكاساتها علي الساحتين الإقليمية والدولية، كذلك سبل زيادة أوجه التعاون في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وبناء القدرات، كذلك نقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة وسبل مكافحة الإرهاب بما يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحورى الذى تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة.

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وأعرب الفريق أول محمد زكي، عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما في المجال العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات الملسلحة لكلا البلدين.

ومن جانبه، أشاد وزير الدفاع الأمريكي بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أنه يتطلع إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين، مؤكداً أن مصر حليف رئيسي في الشرق الأوسط، ومعرباً عن رغبته فى توسيع التعاون بين القاهرة وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.