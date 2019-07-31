أخبار مصر | عبدالرحيم علي: التاريخ سوف يسجل بحروف من نور حجم التفاف الشعب حول الرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحيم علي: التاريخ سوف يسجل بحروف من نور حجم التفاف الشعب حول الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بتأكيده أن الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الماضية كانت فى ظل ظروف غير طبيعية، حيث شهدت مصر ثورتين في ثلاثة أعوام فقط، يعد بمثابة رسائل واضحة وحاسمة من عاصمة المستقبل لجميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية لمعرفة الظروف التى مرت بها مصر ومن أجل الحفاظ عليها ومواجهة من يريدون إلحاق السوء بها بعد نجاح الرئيس في تثبيت اركان الدولة المصرية وبناء جميع مؤسساتها.

ووجه "علي"، التحية للرئيس السيسي على الكلمات التى قال فيها نصًا:"إحنا بدأنا الحل في ظل ظروف صعبة جدًا مرت على مصر، كانت هناك تحديات على كل الأصعدة وأنه بعد 5 سنوات من هذه التحديات أصبحت مصر بفضل الله، وبفضل شعب مصر العظيم وتضحياته في وضع تاني خالص"، مُشددًا على ضرورة أن يعى كل مواطن مصري كل حرف وليس كلمة، جاءت في كلمات الرئيس السيسي لمواجهة جميع قوى الشر والظلام والارهاب الذين كانوا يريدون إسقاط الدولة المصرية من الخونة لاسيما جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأضاف عبد الرحيم، أن التاريخ سوف يُسجل بحروف من نور قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاف شعبه حوله لثقته فى سياساته وصدقه وحبه وعشقه لمصر وشعبها، التغلب وتحقيق الانتصار في مواجهة الإرهاب والإرهابية وجميع الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابين على أراضيها.

وتابع عبد الرحيم علي، أنه سيأتي اليوم وقريبا ليتعرف العالم كله على أعداء مصر وخططتهم الشيطانية التي كانت لا تريد إلا البدء بإسقاط الدولة المصرية لإسقاط المنطقة كله وتحويلها الى إمارة لقوى الارهاب والشر للسيطرة على مقدرات وثروات المنطقة، مؤكدا أن قوى الإرهاب والشر والظلام وبمساندة الأنظمة الإرهابية كانوا على علم وإدراك كاملين أن البدء بمصر سيعني إسقاط المنطقة بأسرها والسيطرة عليها وتناسوا أن مصر لديها مشروع 100 مليون شهيد بقيادة البطل والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي وصقور وبواسل القوات المسلحة والشرطة أقسموا أمام الله بحماية مصر وشعبها.