شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يسلم عقود 48 وحدة ضمن الإسكان بديل العشوئيات بالرويسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بتسليم عقود 48 وحدة سكنية ضمن الإسكان بديل العشوئيات في منطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى.

وقال المحافظ أنه جرى الانتهاء من تطوير منطقة الرويسات العشوائية بالكامل وإنشاء 496 وحدة سكنية عن طريق صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه للقضاء على العشوائيات بالمنطقة، وتوفير السكن البديل الأمن للأهالي الذين كانوا يقطنون في مناطق خطرة سواء تحت خطوط الضغط العالي، أو في سفح الجبل، وأشار المحافظ أن الوحدات كاملة المرافق من مياه وغاز طبيعي وصرف وتليفونات، ومن المقرر أن يتم تسليم باقي الوحدات تباعا بعد موافقة جهاز تنمية سيناء على الأسماء.

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وأكد «صديق» أن تلك الوحدات التي تم تمويلها من صندوق تطوير العشوائيات وتم الانتهاء منها في خلال عام فقط منذ بدء التنفيذ نواة لإنشاء مجتمع كامل، مؤكدا أنه في خلال 5 أعوام فقط ستتحول منطقة الرويسات إلى منطقة حضارية متكاملة، مضيفا أن جنوب سيناء بالكامل ستتحول إلى محافظة نموذج مثالي لمحافظات مصر جميعا وسيشعر بالفخر كل من ينتمي لهذه المحافظة.

وأكد المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية إقامة مجتمع متكامل بمنطقة الرويسات على مساحة تبلغ 5000 فدان بها وحدات سكنية متنوعة ومجمعات خدمية ومسجد وكنيسة ووحدة صحية ومركز شباب وورش ومدارس وستتيح العديد من فرص العمل، وأن البوابات التي انشأت للدخول والخروج للرويسات تم تنفيذها بشكل حضاري وبنظرة مستقبيله لما سيتم تنفيذه بالرويسات.

حضر تسليم العقود اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس السيد فهمي، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، والمهندس جمال عبدالصبور، رئيس شركة مياه جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ومديري الإدارات المعنية.