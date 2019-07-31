شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد عميدًا لـ«إعلام بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور عبد العزيز السيد عبد العزيز سليم بأعمال عميد كلية الإعلام بالجامعة لمدة عام. وحصل «السيد» على ماجستير بتقدير ممتاز عام 1996م وحصل على الدكتوراه عام 2002، ثم ترقى لدرجة أستاذ مساعد عام 2009 ثم استاذ الصحافة 2015.
وشغل عبد العزيز السيد منصب رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي من عام 2009، وحتى عام 2014، وعميد ومؤسس كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا جامعة جنوب الوادي. وأشرف على العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب كليات ومعاهد وأقسام الإعلام.
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