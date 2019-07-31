شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الكهرباء» توقع عقد لمراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد إنشاء مركز مراقبة اداء محطات الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبان باسوان علي مساحة 400 متر مربع داخل حدود محطة محولات بنبان 3 مع اتحاد «GE Grid Solution».

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وأكدت «مشالي»، في بيان اليوم الأربعاء، أن مهمة هذا المركز تهدف إلى التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، وأيضا مراقبة الكميات الكهربية في محطات الطاقة الشمسية وعرضها في الزمن الحقيقي، بالإضافة الي تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة والتنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومي للتحكم في الطاقة.

وأوضحت «مشالي» أنه تم طرح مناقصة محدودة علي الشركات العالمية المتخصصة، وتم الانتهاء من التقييم الفني والمالي، وتم أخذ موافقة لجنة البت على الإسناد، وتم اعتماد قرار الإسناد من مجلس الإدارة.

وأشارت «مشالي» إلى أنه يتم تمويل المشروع من مستثمرين محطات الطاقة الشمسية ضمن اتفاقية مشاركة التكاليف بقيمة إجمالية 89 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهراً من تاريخ توقيع العقد.