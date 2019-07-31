شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم «قادة المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأربعاء، الدفعة الأولى من قادة المستقبل بالمحافظة والذين اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية لعدد من العاملين بالمحافظات حيث حملت الدورات عنواناً «نحو بيئة معرفية ومستقبل أفضل في المحليات.

أكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المحافظة تسعى نحو دعم القدرات وتدريب العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن للاستعانة بهم في رفع كفاءة العمل في عدد من القطاعات التي تعاني من نقص الخبرات والعمالة المدربة، مشيدًا باجتياز المكرمين للدورات التدريبية لقادة المستقبل.