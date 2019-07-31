شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المدينة المنورة يخصص أكثر من ١٠٠ منصة استقبال جوازات لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك حج هذا العام من خلال الجهود التنظيمية المتمثلة في توزيع الرحلات على خمس صالات، وتخصيص أكثر من ١٠٠ منصة استقبال مجهزة بالكادر البشري المؤهل لاستقبال الحجاج وإنهاء كافة أوراقهم.

وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن جوازات المطار ساهمت في إنهاء إجراءات دخول أكثر من نصف مليون حاج بكل يسر وسهولة، نتيجة الخطط المعدة من قبل لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدًا استمرار الأعمال المكثفة خلال الأيام المقبلة بمضاعفة الجهود ودعم القوى البشرية التي تعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الأجهزة التقنية الحديثة واللغات المتعددة والمختلفة التي يتعامل بها منسوبي الجوازات عبر قوة جوازات المطار مع ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى القوة المساندة من طلبة معهد الجوازات، ساهمت في سهولة الاتصال مع الحجاج وإنهاء إجراءاتهم دون وجود أي صعوبات خلال الفترة الماضية، كما تم زيادة عدد منصات الاستقبال وتزويدها بأحدث أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب الآلي عالية الدقة والسرعة.