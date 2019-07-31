شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة «مصر للطيران» المتجهة لأبوجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عادت إلى مطار القاهرة الدولى، ظهر الأربعاء، طائرة مصر للطيران المتجهة إلى أبوجا، بسبب تعرضها لعطل فني مفاجئ في الجو، بعد إقلاعها من المطار.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة مصر للطيران المتجهة إلى أبوجا عاصمة نيجيريا، يطلب السماح له بالعودة للمطار للهبوط اضطراريا بعد حدوث عطل فنى في مجموعة العجل، على الفور اتخذت سلطات المطار إجراءات الطوارئ، حيث تم تخصيص ممر الطوارئ لهبوط الطائرة وإبلاغ سيارات الإطفاء والإسعاف والحجر الصحى لمواجهة أية احتمالات عند هبوط الطائرة.
ونجح قائد الطائرة في الهبوط بها، حيث تم نزول الركاب بسلام، وتم استدعاء مهندسى الصيانة الفنية لإصلاح العطل.
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