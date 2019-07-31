شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نحتاج إلى 250 ألف فصل دراسي بتكلفة 25 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، إننا بحاجة إلى «250 ألف فصل دراسي بتكلفة 25 مليار جنيه تقريبًا».
انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.
كما ستشهد الفعاليات جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.
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