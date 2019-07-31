شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: «مشروعك» وفر 11 ألف فرصة عمل بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك، بلغت 6110 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلي لـ 5034 مشروعًا.

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وأضاف محافظ كفرالشيخ، في بيان، أن مشروعات برنامج مشروعك وفرت 11402 فرصة عمل بالمحافظة، والتي تم تمويلها بقيمة 551 مليون 306 ألف 125 جنيه في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 621 مشروعًا تحت الدراسة، وتم رفض 453 مشروعا.

وأوضح المحافظ أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد «طه» أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.