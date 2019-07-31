شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مداعبًا مسؤول «حياة كريمة» بأسيوط: «الطبق اللي وراك شغّال؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس السيسي جلسة «حياة كريمة»، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب.

وداعب السيسي مسؤول مبادرة «حياة كريمة» في أسيوط، إذ قال له: «لو سمحت الطبق اللى وراك شغال فعلًا؟».

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فأجاب مسؤول المبادرة في أسيوط: «البلد كلها متابعانا على التليفزيونات تحت».

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.