شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير أمن المستشفى الجامعي ببني سويف و3 أطباء للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إحالة ثلاثة أطباء، ورئيسة تمريض الطوارئ، ومدير أمن المستشفى الجامعي، للتحقيق على خلفية الإهمال والتقصير في العمل، وإغلاق الكافتيريا لعدم تواجد شهادة صحية لمن يعمل بها. جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة لمتابعة المستشفى الجامعي، للوقوف على حالة الانضباط بالمستشفى ومتابعة نوعية الخدمة التي تقدم للمرضى.
واطمأن على المرضى في كافة أقسام المستشفى والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الإدارية، وأمر «حسن» بضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتخفيف عنهم، وأجرى عدة حوارات مع المرضى ليطمئن منهم على مستوى الخدمة المقدمة.
وشدد رئيس الجامعة على الالتزام بنظافة العيادات الخارجية وقسم الاستقبال، مؤكداً أنه لا يمكن التغاضي عن أي خطأ وستتم محاسبة المقصرين.
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