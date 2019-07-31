شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يشُن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المحال المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، شن حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة الإشغالات بالسوق التجارية بمركز خدمات إسكان الشباب ١٠٠م شمال المدينة، وذلك بالتنسيق بين جهاز المدينة والجهات الأمنية، ولجنة الإزالات والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء: إنه «أسفرت الحملة عن ضبط 23 محلا مخالفا وسحب عدادات الكهرباء والمياه وقطع المرافق عن تلك المحال، وذلك نظراً لعدم الحصول على موافقات الدفاع المدني بممارسة الأنشطة التجارية، وحرصاً على سلامة رواد السوق، وكذلك لوجود مخالفات بنائية بالمباني المقامة بها المحال، كما أنه جارِ مراجعة كافة الأنشطة التجارية بالمدينة تباعاً».

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة لتشمل جميع المناطق، وذلك في إطار تفعيل القانون، وردع المخالفين، وللحفاظ على النسق الحضاري للمدينة، مصدراً توجيهاته لمسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لعدم عودة المخالفات.