شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة ونظيرها القبرصي يبحثان مقترحًا بتنظيم برامج سياحية مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة. في بداية اللقاء، أعرب الوزير القبرصي عن سعادته لتواجده في مصر، لافتا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية في كافة المجالات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح قبرصي بتنظيم برامج سياحية مشتركة بين البلدين بحيث تجمع رحلة السائح زيارة الدولتين وتتضمن البرامج سياحة ثقافية وسياحة الغوص وسياحة شاطئية، بالإضافة إلى عمل حملات ترويجية مشتركة لتسويق هذه البرامج السياحية عالميا، وهو ما سوف يؤدى إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة إليهما خاصة من الأسواق البعيدة مثل الصين، مشيرا إلى اجتماعه مع مسؤولي شركة مصر للطيران والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع الشركة، وزيادة رحلات الطيران بين البلدين.

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ومن جانبها، رحبت الوزيرة بالمقترح، مشيرة إلى أن الخطة الترويجية للوزارة ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والمصري الذي أطلقته الوزارة، تستهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة مثل أسواق شرق آسيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم عقد لقاءات بين القطاع الخاص في مصر ممثلا في الاتحاد المصري للغرف السياحية ونظيره القبرصي لدراسة كيفية تنفيذ المقترح القبرصي.

كما تناول الوزيران كيفية تنشيط «سياحة الكروز»، حيث أشار وزير السياحة القبرصي إلى أهمية الاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الكبرى المنظمة لهذا النوع من السياحة لتنظيم رحلات لها في منطقة شرق البحر المتوسط.