شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسيوط»: إغلاق 18 منشأة طبية وإنذار 61 أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة عليها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى بها والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفات دون تهاون أو تقصير.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن أجهزة المديرية تسعى إلى توفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

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وأكد الدكتور محمد زين، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقيادة الدكتور عبدالكريم محمد قامت بالتنسيق مع إدارة مكافحة العدوى بقيادة الدكتور أحمد سيد موسى وإدارة الجودة بقيادة الدكتور محمد فوزي، وتم تشكيل عدة فرق لشن حملات بكافة مراكز ومدن المحافظة للتفتيش على عدد من المنشآت والمستشفيات الخاصة بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، إنه تم المرور على ٩٥ منشأة صحية خاصة، وتم إصدار قرار بالغلق الإداري لعدد ١٨ منشأة مخالفة للنظم واللوائح وقواعد العمل، بينما قامت إدارة العلاج الحر بالموافقة على ١٠ رخص ومعاينة ١٢ منشأة وفحص شكوتين وإنذار 61 منشأة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار الحملات تباعًا تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفيات والعيادات الخاصة بأسيوط.