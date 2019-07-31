شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اتحاد نقابات عمال مصر يفتتح الندوة الأولى لتنمية مهارات المرأة العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عادل عبدالفضيل، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، على الالتزام بالواجب الوطني في العمل وخاصة العاملين في المصالح المالية الذين استفادوا جميعا من منظومة الأجور التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا لكونهم من العاملين في الحكومة والمشمولين بقانون الخدمة المدنية.

وشدد «عبدالفضيل» على أهمية تأهيل الكوادر النقابية النسائية داخل قطاعات العمل في هذه المصالح كونهم شركاء في المسؤولية وتحقيق الإيرادات السيادية في الموازنة العامة، والتى تقدر بنسبة 77% من الجمارك والضرائب.

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جاء ذلك خلال افتتاحه، وهويدا السباعى مسؤولة المرأة العاملة بالنقابة العامة، الندوة الأولى لتنمية مهارات المرأة العاملة، وبحضور المستشار أحمد عاطف خبير التدريب والمفوضة الجماعية.

اجتماع عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك

وأعلن رئيس النقابة العامة أن مجلس إدارة الاتحاد العام قرر تنفيذ خطة لتنمية المهارات العمالية داخل مواقع العمل والتى ستشمل شرحا وافيا لقوانين النقابات والعمل والتأمينات الاجتماعية.

من جهته، أكدت هويدا السباعى أن تنمية مهارات العمل النقابى للمرأة العاملة هي من أساسيات العمل في هذا القطاع الحيوى مما يمكنها على استخدام الآلات الحديثة في تحصيل الموارد والتعامل الأمثل مع الممولين، وأن خطة النقابة سوف تشمل تنمية مهارات جميع العاملات في هذا القطاع وفقا للخطة التي وافق عليها النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.