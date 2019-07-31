شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومية للحج»: نسعى لتقديم خدمات متميزة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن عبدالموجود، رئيس المؤسسة القومية للحج، إن وزارة التضامن استعانت بواعظات دينيات للمرة الأولى، وكانت تجربة جيدة حتى الآن، مضيفا أنه تم الدفع بـ٣٠٠ كرسي متحرك لمساعدة الحجاج غير القادرين، ومساعدة أصحاب ذوي الإعاقة، في أداء المناسك.

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وأشار «عبدالموجود»، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إلى أن هناك ٣حالات يتلقون العلاج في المستشفيات أحدهم تم تركيب دعامة للقلب وآخر تم تركيب مفصل والثالث يجري غسيل كلوي، وشهد موسم الحج وفاة أول حاج مصري من حجاج الجمعيات الأهلية من الدقهلية، مؤكدا: «لدينا غرفة عمليات مركزية في مكة والمدينة لتلقي الشكاوى من الحجاج».

وتابع رئيس المؤسسة القومية للحج: «لدينا ٣٣٥حاجا مصريا لجهات أخرى مصرية منها حجاج للبنك المركزي، ومجلس الوزراء، وغيرها من الجهات طلبت الانضمام إلى حجاج الجمعيات الأهلية، ولكن لم يكن هناك فرصة لتنظيم الحج لهم بسبب ضيق الوقت»، مؤكدا أن حجاج وزارة التضامن يتمتعون بحالة جيدة، و«نسعي إلى تقديم الخدمات المتميزة للحجاج، واشترطنا أن يكون هناك باصات ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩ ولدينا ٢٨٠ باص لنقل الحجاج، ولدينا ٨ مشرفات هذا العام من بين ٢٦٠ مشرفا، ونسعى لتقديم الخدمات المتميزة للحجاج في منى وعرفات، وهناك اهتماما كبيرا من الجانب السعودي بالرعاية والخدمات للحجاج، ففد تم الانتهاء من تسليم أماكن المناسك في منى وعرفات لتقديم افضل الخدمات للحجاج، لأن الأزمة الحقيقية كانت تقابلنا في ضيق الوقت في تقديم خدمات الحجاج في منى وعرفات».

وأوضح «عبدالموجود» أنه «حتى اليوم الأربعاء سيكون هناك ٨٤٩٥ حاجا تم تفويجهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى الآن لا توجد ملاحظات على بعثة حجاج الجمعيات خاصة أنه تم ميكنة الحج هذا العام من الجانب السعودي، وبالتالي تم تسهيل إجراءات دخول الحجاج إلى المطارات»، مؤكدا أن حجاج مصر هذا العام ٧٨١٣٧ حاجا، مشيرا إلى أن الجانب السعودي يقوم بتجربة وجود خيام في منى دورين ولكن حتى الآن هي تجربة ولم تعمم، مضيفا أن عودة أول فوج للحجاج في ١٧ أغسطس المقبل.