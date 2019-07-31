شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون جنيه تمويل لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية بتمويل العديد من مشروعات على أرض المحافظة خلال الفترة من يناير وحتي مايو 2019 بإجمالي قروض 60 مليون جنيه مولت حوالي 2256 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وفرت حوالي 3796 فرصة عمل.

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كما قام الجهاز بتقديم خدمات غير مالية تشمل التسويق والتدريب ودعم المشروعات أثناء تلك الفترة من خلال عرض 125 نموذجا استرشاديا لدراسة الجدوى، وعقد 26 ندوة وورشة عمل، وكذا عقد 5 دورات تدريبية لعدد 106 متدربين في برنامج ابدأ مشروعك، وإتاحة 3 معارض مركزية لعدد 31 عارضا، وتقديم خدمة معلومات الأعمال لعدد 23 مستفيدا.

من جانبة أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية دعمه الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل للحد من البطالة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بقطاع الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم وتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل العديد من المشروعات بنطاق المحافظة منذ نشأته عام 1992 وحتى 31 مايو 2019 بلغت حوالي 68.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالي 153 ألف فرصة عمل بإجمالي التمويل المتاح كقروض 1.8 مليار جنيه ومنح بإجمالي تمويل 156.1 مليون جنيه وفرت حوالي 23 ألف فرصة عمل مؤقتة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية بالمحافظة.