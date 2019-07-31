شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 8495 حاجا من أعضاء الجمعيات وصلو الأراضى المقدسة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، أن اجمالى عدد ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا الأراضى المقدسة حتى اليوم بلغ 8495 حاجا منهم 2287 حاجاً بالمدينة و 6208 فى مكة المكرمة وأن غدا الخميس سيشهد تفويج 1235 حاجا منهم 691 حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والجيزة و المؤسسة والجمعيات المركزية وبنك ناصر والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة وتفويج 544 حاجا للمدينة المنورة من محافظة القليوبية والإسكندرية إضافة إلى تفويج 339 حاجا من المدينة المنورة الى مكة المكرمة.

ومن جانبه قام صباح اليوم خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة بزيارة ضيوف الرحمن بالفنادق والاطمئنان على أحوالهم والخدمات المقدمة لهم حيث أستمع للحجاج واطمئن على راحتهم كما عقد اجتماعا موسعا مع مشرفى الحجيج متابعا ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانات والطاقات لراحة الحجاحج

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وصرح كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف ومشرف البعثة الدعوية للحج ان البعثة تضم 53 إمام وواعظ منهم 9 سيدات واعظات وأن بعثة حج الجمعيات الأهلية يرافقها 13 واعظ منهم لأول مرة 3 واعظات حيث تتواجد البعثة الدعوية مع ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك وداخل الفنادق لتقديم التوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج، كما يقوم الوعاظ بعقد الندوات لضيوف الرحمن لشرح أداء العمرة والحج والرد على استفسارات الحجاج حيث تتضمن تلك الندوات عدد من المحاور من أداء المناسك والحج قبل عرفة وبعد عرفة وما يخص أخلاق المسلم أثناء أداء الشعائر المقدسة .