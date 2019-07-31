شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس أعمال اليوم الثانى لمؤتمر كهنة الخليج بدير الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لليوم الثانى على التوالى فى أعمال المؤتمر الرابع لكهنة كنائس منطقة الخليج العربى والذى يقام بمركز لوجوس البابوى بوادى النطرون،و افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى أعمال المؤتمر الذى يشارك فيه الآباء الكهنة وزوجاتهم صباح أمس.
يذكر أن هذا المؤتمر يعد الرابع و يقام فى هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام،و كان البابا تواضروس قد التقى كهنة الكنيسة القبطية بالبحرين وسلطنة عمان بدير الانبا بيشوى قبل أيام من انعقاد المؤتمر.
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