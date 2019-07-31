شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن :دورات تدريبية لوعاظ الأزهر بدور الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التضامن الاجتماعى الدورة التدريبية الرابعة لوعاظ الأزهر الشريف بهدف ربط الوعاظ بقضايا ومشاكل دور الرعاية الاجتماعية والتشبيك الأمثل بينهم وبين مقدمى الرعاية لتقديم الدعم النفسى والدينى لتعديل اتجاهات الطفل نحو ذاته والمجتمع ، والمساهمة فى تعزيز القدرات المؤسسية لدور الرعاية وتحسين أنظمة العمل الداخلية ، وذلك من خلال التعرف على طرق تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تعاليم الدين السمحة وتزويدهم بالمعلومات التوعوية والسلوكية للتعامل مع الأبناء في الفئات العمرية المختلفة بعد التعرف على الخصائص الاجتماعية والنفسية للمراحل العمرية لأبناء المؤسسات.

وقالت سمية الألفى ، أن الوزارة تعمل علي رعاية الفئات الأكثر احتياجاً خاصة أبناء دور الأيتام وأبناء دور الدفاع ، لافتة الى أهمية نزول الوعاظ لدور الرعاية وأن البرنامج التدريبي يعمل على المزج بين الجانب الدينى والنفسي والقانوني

واستعرضت الألفى محاور التدريب موضحةً أنه يتضمن الجانب الاجتماعي كالعوامل المؤثرة علي الأبناء بالدور وسياسة حماية الطفل والمهارات الحياتية والآداب العامة فضلاً عن الجانب النفسي كالخصائص النفسية والسلوكية للأبناء داخل دور الرعاية والتعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية وطرق التعامل معها من الجانب الديني لافته الى أهمية المحور القانونى والضوابط والمحددات القانونية بمؤسسات الرعاية .

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وأضافت أن الجانب الديني سيتناول التعريف بحقوق الطفل في الإسلام وأهم القضايا الشرعية والدينية الخاصة بحقوق الطفل داخل دور الرعاية وملامح التربية الدينية السليمة للطفل

واستعرض الدكتور حسن خليل الدور التوعوى والاجتماعى للوعاظ بدور الرعاية مشيراً إلى أهمية تحويل دورهم من الدور الدعوى إلى الدور التوعوى بعد إكسابهم خبرات من المتخصصين في علم النفس والاجتماع من منطلق أن الأبناء بدور الرعاية ضحايا لظروفهم الاجتماعية ، وأنه من المنتظر في الفترة القادمة وصول الوعاظ لدور الرعاية في كل المحافظات بعد القاهرة الكبرى ومستقبلاً سيتم نزول الوعاظ أيضاً بدور رعاية المسنين

واشار أسعد صابر مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة ،الى أن أهم المخرجات للبرنامج التدريبي وضع خطة تنفيذية لزيارات السادة الوعاظ لعدد 100 دار رعاية علي مستوى الجمهورية إستكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج والذى تم تنفيذها لعدد 20 دار بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2019 ، أيضاً تنسيق عملية المتابعة للدور المستهدفة تيسيراً علي الوعاظ للقيام بمهمتهم ومتابعة الموضوعات الموجهة للأبناء داخل الدور