شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء: دورة تدريبية تطبيقية لدعم بحوث التكنولوجيا النباتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة ، اليوم الاربعاء ، متمثلا فى شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز دورة تدريبية تحت عنوان (تطبيقات المعلوماتية الحيوية لدعم بحوث التكنولوجيا الحيوية النباتية بالبيئة الصحراوية ، وذلك تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء .

قالت الدكتورة فاطمة على أحمد ، رئيس الشعبة، إن هذه الدورة التدريبية تعد أحد أهم الدورات التى تقوم بتنفيذها الشعبة من خلال قسم الأصول الوراثية برئاسة الدكتور محمد حامد هنداوى ومنسق الدورة التدريبية ، والدكتور محمد على عبد الحميد باحث بوحدة الوراثة والسيتولوجى بالقسم ويقوم بالتدريب نخبة من البحاث المتخصصين بالقسم.

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واضافت رئيس الشعبة ، أن الفترة القادمة ستشهد تطورا ملحوظا فى العمل البحثى التدريبى التنموى الخدمى الذى يعود بالفعل على المواطنين سواء من خلال البرامج البحثية التى يتم تمويلها من المركز أو الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة فى شتى المواضيع ذات الصلة بالمجال البحثى لشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء

وأكد الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الدورة التدريبية ستعقد بالمقر الرئيسى للمركز بقاعة القمر الصناعى بالقاهرة وتهدف إلى تنمية مهارات الباحثين والخريجين والطلاب من كليات الزراعة والعلوم والصيدلة والطب البيطرى فى مجال المعلوماتية الحيوية للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية بالبيئات الصحراوية. كما أن المعلوماتية الحيوية كمجال علمى جديد تساعد فى فهم البيانات البيولوجية الهائلة المتوفرة لدى الباحثين ومقارنتها مع بعضها البعض وتحليل النتائج للوصول لتنبؤات أو معلومات عن دور الموروثات للتوصل إلى أسرار طبيعة الكائنات الحية تحت ظروف البيئات الصحراوية المصرية والعمل على خلق مجال لفرص العمل من خلال الخبرة التى يكتسبها المتدربين أثناء الدورة التدريبية.