شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب علمى رياضة.. تعرف على 19 كلية حاسبات بها أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، قائمة بالأماكن الخالية لطلاب الشعبة العلمية بكليات المرحلة الثانية من التنسيق، التى انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05 %،ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات ،على موقع التنسيق . القائمة كالتالى: 1- حاسبات ومعلومات السويس 2- حاسبات ومعلومات الزقازيق 3- حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان 4- حاسبات ومعلومات سوهاج 5- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 6- حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها 7- حاسبات ومعلومات الفيوم 8- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 9- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ Advertisements 10- حاسبات ومعلومات بني سويف 11- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 12- حاسبات ومعلومات أسيوط 13- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 14- حاسبات ومعلومات المنصورة 15- حاسبات ومعلومات طنطا 16- حاسبات ومعلومات المنيا 17- حاسبات ومعلومات عين شمس 18-حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة 19- حاسبات ومعلومات الأقصر



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب علمى رياضة.. تعرف على 19 كلية حاسبات بها أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.