شكرا لقرائتكم خبر عن اطفال الكنيسة الكاثوليكية يختتمون كرنفال الكتاب المقدس بالرزيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت كنيسة القدّيس فرنسيس الأسيزي الكاثوليكية بالرزيقات بحري أمس الثلاثاء كرنفال الكتاب المقدّس، الّذي استمر لمدة أربعة أيام على التوالي تحت شعار "سراج لرجلي كلامك نور لسبيلي"،وكان يضمّ حوالى ٣٠٠ طفل وطفلة أبتداء من أطفال الحضانة حتى الثانوية.

وتركزت مواضيع الكرنفال حول شخصيات من العهد القديم، إذ خضع الكرنفال لإشراف الانبا عمانوئيل مطران الأقصر ،فى سياق آخر، يتتهى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم من زيارته إلى محافظة المنيا التى بدأت الأسبوع الماضى، وكان فى استقباله الأنبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، والنيافة الأنبا باسيليوس المنتخب مطرانا لايبارشية سوهاج.