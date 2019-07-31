شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة لعضوات القومى للمرأة والرائدات الريفيات و الصحيات بحى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الادارة المركزية للتوعية و الارشاد المائى ندوة للتوعية المائية من أجل المساهمة فى الحفاظ على الموارد المائية ونشر ثقافة الوعى المائى بين جميع فئات الشعب، شاركت فيها عضوات المجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات و الصحيات ووحدة تطوير العشوائيات بحى شبرا .

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية و اللامسؤلة من بعض فئات المجتمع، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الرى والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

و تم توضيح استراتيجية اﻷربع تاءات بمحاورها مجتمعة والهدف المرجو منها على المدى القريب والمدى البعيد للنهوض بالشأن المائى، كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال قيام السيدات بنشر التوعية المائية بين المواطنين وخاصة بين المرأة العاملة وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات

وتعتبر الندوة تتويجا لتوجهات الدولة وجهودها الرامية إلى تفعيل دور المرأة المصرية وضمان مشاركتها فى مختلف محاور التنمية المستدامة والتأكيد على أهمية هذا الدور فى الحفاظ على قطرة المياه.