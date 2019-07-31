شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد رهبنة البابا تواضروس بنشر أقواله عن الرهبنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية اليوم الأربعاء، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بمناسبة حلول العيد الـ31 لرهبنته وذلك من خلال نشر بعض من أقواله عن الرهبنة القبطية.

من بين ما نشره المركز الإعلامي عن الرهبنة ما قاله البابا: إن الرهبنة تجعل الإنسان في حالة من الصوم عن العالم والذات وحنين واشتياق دائم للسماء، والرهبنة القبطية هي جامعة روحية متخصصة في الصلاة، والراهب يحارب ذاته بالطاعة، ويحارب المال بالفقر، ويحارب جسده بالتزامه العفة.

الجدير بالذكر أن البابا تواضروس دخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوي، ورسم قسًا في 23 ديسمبر 1989، قبل أن ينتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997، وكان مسؤول عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوي، وخدم بها 15 عامًا إلى أن تم تجليسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012.