شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب استرالى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية لصالح خبيرة تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية الخاصة بالتجميل، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى إشتبه محمد موسى مأمور اللجنة فى راكب أسترالى قادم من الإمارات ،وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبيه تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفى.

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واضافت المصادر ،وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الجمرك بالإنابة ،قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى ، فتم تأكيد الإشتباه،وبتفتيش حقائبه تبين وجود 1250 أمبول خاص بالتجميل ، مخفاة بين طيات ملابسه أسفل حقائبه ،وأقر الراكب أنه يحملها لتسليمها لخبيرة تجميل تنتظره خارج المطار والتى بمجرد علمها بضبطه غادرت صالة الإنتظار سريعا.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى رقم 43 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.