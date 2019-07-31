شكرا لقرائتكم خبر عن ايقاف بناء مخالف وإصلاح كابل كهرباء وصيانة الصرف الصحى بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمراء، شمال القاهرة، حملة للتصدى لمخالفات البناء، بالتعاون مع شرطة المرافق، اسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف، وفك شده خشبية بالعقار رقم 10 شارع العدوى بمنطقة حوض العجوز.

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وفى سياق أخر أكد رئيس حى الزاوية الحمراء أن الحى نفذ حملة لرفع مستوى النظافة بالحى، حيث تم متابعة اعمال النظافة من كنس ورفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق بشارع منشية الجمل و شارع الشركات امام مكتبة مصر العامة وامام سوق غزه بمربع القصيرين وشارع أحمد مسعود وشارع العاشر وشارع المستشفى بمدينة النور .

وتابع عبد الحميد: تم اصلاح كابل كهرباء على سطح الارض بشارع الشركات امام سوق غزه بمنطقة القصيرين، كما تطهير وصيانة بالوعات الصرف الصحي بشارع جراج البلدية من شارع الشركات بمربع القصيرين ،كما تم متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك ورفع بلوعات الصرف الصحى بمربع الشئون الاجتماعية من شارع محمد خالد بالقصيرين وذلك لرفع كفاءته .