شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 2.7 مليون رأس ماشية للحمى القلاعية واستمرار الحملة لـ8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد مرسى مدير عام الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، إن اجمالى ماتم تحصين من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بمحافظات الجمهورية ،لـ 2.7 مليون رأس حيوان ، موضحا أن اجمالى التحصينات منذ بدء حملة التحصين فى 22 من الشهر الجارى وحتى الان.

وأضاف مدير عام الطب الوقائى بالهيئة ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 " ، إن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة في عملها حتى 8 أغسطس المقبل ، مؤكدا :أنه تم توفير اللقاح ذو الكفاءة العالية ، بالإضافة الى وجود مخزون استراتيجى من اللقاحات أيضا للوصول الى المستهدف تحصينه ، موضحا : أن هناك عقوبات رادعة للمرببين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الامراض الوبائية.

وأضاف " مرسى "،أنه من بين العقوبات للمربين الممتنعين عن التحصين ،حرمان المربى من اى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة ، وحظر بيع المواشى في الأسواق الغير مرقمة والمسجلة من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق ، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.