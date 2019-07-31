شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم الهدية لمحفظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال أحد متابعيها حول الهدية لمعلم القرآن الكريم، جاء نصه:"ما حكم الهدية لمعلمى القرآن الكريم فى أحد كتاتيب التحفيظ؟"

وقالت دار الإفتاء المصرية:"يجوز الإهداء والتبرع لمعلمى القرآن الكريم، ما دام كان ذلك لهم على سبيل التكريم والتودد والشكر لهم على جهودهم التى يقومون بها فى تعليم كتاب الله تعالى، أو سدِّ خَلَّتهم وكفاية حاجتهم.

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وتابعت دار الإفتاء:" وذلك بشرط ألَّا يكون هذا الإعطاء ممنوعًا مِن جهة الإدارة أو العرف، وألَّا يؤثر ذلك سلبًا على العملية التعليمية، وبشرط ألَّا يكون سببًا فى تضييع الإنسان حقَّ غيره أو حصولِه على ما ليس له بحقٍّ".