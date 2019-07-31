شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مقعد متاحا لطلاب "علمى رياضة" بـ 7 كليات هندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن هناك حوالى 3 آلاف مقعدا متاحا لطلاب شعبة "علمى رياضة" بـ 7 كليات هندسة على مستوى الجمهورية، مؤكدة ان هذه الكليات هى هندسة المنيا وهندسة السويس وهندسة الطاقة أسوان وهندسة حلوان بالمطرية وهندسة أسوان وهندسة إلكترونية المنوفية بمنوف وهندسة أسيوط.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق على موقع التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، موضحة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالى 30152 طالب وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.