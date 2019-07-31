شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يحتفل بعيد رهبنته الـ٣١ ويصلى القداس بدير الانبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ31 لرهبنة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. و ترأس البابا تواضروس قداس داخل دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والذى ترهب فيه على يد البابا الراحل شنودة الثالث فى 31 يوليو 1988، باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي. Advertisements وحضر القداس عدد من رهبان الدير والكهنة، والأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوى. دخل البابا تواضروس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوي، ورسم قسًا في 23 ديسمبر 1989، قبل أن ينتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997، وكان مسؤول عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوي، وخدم بها 15 عامًا إلى أن تم تجليسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012.



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