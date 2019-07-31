محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: استمرت لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الرابع لكهنة الكنائس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الخليج العربي والذي يقام بمركز لوجوس الباباوي بوادي النطرون. وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه الآباء الكهنة وزوجاتهم صباح أمس. يذكر أن المؤتمر - الذي يعد الرابع - يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.

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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق اليوم الثاني لمؤتمر كهنة الخليج الرابع بوادي النطرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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