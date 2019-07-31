"الغيرة القاتلة ومصروف البيت".. المشهد الأخير لمقتل سيدة على زوجها بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لم تهنأ ربة منزل بعودتها إلى عصمة زوجها عقب خلاف نشب بينهما اضطرت على إثره ترك عش الزوجية لدى زواجه من أخرى، حتى تكرر الأمر بسبب مشكلات حول قيمة مصروف المنزل، فتحولت المشادة إلى مشاجرة انتهت بها جثة هامدة.

تفاصيل تلك الجريمة تعود إلى استقبال قسم الطوارئ بمستشفى أوسيم "هدى" جثة هامدة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، فأخطرت النقطة الملحقة بالمستشفى قسم شرطة أوسيم.

Advertisements

تحريات المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، ومعاونيه الرائدين أحمد عصام، ووليد كمال، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين الضحية وزوجها "هاني" مهندس زراعي؛ بسبب شكواها من انخفاض مصروف البيت مرجعة السبب إلى زيجته الثانية.

تطورت المشاجرة إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المهندس على زوجته حقت فقدت الوعي، ونقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تمكن النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.