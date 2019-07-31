ضرب حتى الموت.. التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في اتهام مهندس زراعي بضرب زوجته حتى الموت بمركز أوسيم.

تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إخطارا من مستشفى أوسيم المركزي بوصول ربة منزل في حالة خطرة، وإصابتها بكسور وكدمات ف أماكن متفرقة بالجسم، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تحريات ضباط وحدة مباحث أوسم توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وزوجها تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الزوج عليها بالضرب.

تحفظت قوة من القسم على الزوج لسماع أقواله، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.