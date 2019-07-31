أخبار مصر | تصدير 1000 مدرعة مصرية الصنع للإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصدير 1000 مدرعة مصرية الصنع للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد مصر خلال الفترة الحالية لتصدير عدداً من منتجاتها العسكرية محلية الصنع لعدد من الدول العربية الشقيقة والصديقة، بعدما لاقت المنتجات والآليات المصرية إعجاباً هائلاً من وزرات دفاع دول عربية وافريقية وأجنبية خلال معرض السلاح "إيدكس 2018"، وهو ما فتح الباب أمام مصر لتوقيع العديد من العقود التصديرية لتلك الدول، لدفع عجلة الاقتصاد المصري ودخول سوق السلاح العالمي بمنتجات مصرية خالصة.

ومن ضمن تلك العقود تلك التي أبرمتها مع دولة الامارات الشقيقة لتصدير ألف مدرعة حربية مصرية الصنع من طراز ST-100 والتي لاقت استحسانًا وقبولاً كبيرا من المختصين، وهناك مطالب دولية للحصول عليها، وتلقى مصنع 200 الحربي التابع لوزارة الانتاج الحربي طلبًا لتنفيذ اختبار عملي للمدرعة في صحراء أبوظبى تمهيدًا لتوقيع عقد نهائي لتصديرها إلى الإمارات خلال أغسطس المقبل كما يستعد المصنع فى الفترة الحالية لمعرض "إيدكس 2020"، ومن المقرر تصنيع منتجات جديدة سيتم عرضها والإعلان عنها فى وقت لاحق.

بدأت وزارة الانتاج الحربي من خلال مصنع 200 الحربي منذ 3 سنوات في تصنيع المدرعة مع شراكة أجنبية بعمق تصنيع يصل إلى 70% شاملا جميع المكونات عدا الشاسيه والمحرك، ومتضمنًا الإلكترونيات والبرج القتالي العامل بالتحكم عن بعد ، والمدرعة ST100 منها 10 أشكال مختلفة، حيث يوضععلى "الشاسيه" الخاص بها أغراض متعددة فتستخدم كمركبة قتال أو عربة إسعاف، ويمكن إضافة جميع أنواع الرشاشات إليها ومنها خمسة أشكال حيث تستخدم في عمليات فض الشغب، والتدخل السريع، والعمليات الخاصة، ومحاربة الإرهاب ومضادة للالغام والفخاخ الأرضية .