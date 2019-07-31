أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفات الهيئة العامة للبترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفات الهيئة العامة للبترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير البترول، بشأن عدم توافر بعض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أمام نواب الشعب حول نشاط قطاع البترول.

وأشار "عبدالمولى"، في طلب الإحاطة إلى أن هذا القطاع يعاني فسادا كبيرا لم نعهده في أي قطاع من قطاعات الدولة، متابعا: "أعبر عن دهشتي واستنكاري لحجب تقرير 2018 بشكل كامل"، مشيرا إلى أن ما جاء في ملخصات هذا التقرير كشفت عشرات الوقائع التي تثبت إهدار المال العام دون حسيب أو رقيب.

وفي نفس السياق، وجه النائب طلب إحاطة آخر في ذات الموضوع، بشأن المخالفات الموجودة لدى الهيئة العامة للبترول والتي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أثبت وجود مخالفات وإهدار للمال العام بنحو 99 مليار جنيه، مُشيرًا إلى أن الهيئة العامة للبترول لا تلتزم بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.