أخبار مصر | أمين شباب "الحركة الوطنية": كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب كاشفة لحجم الإصلاحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين شباب "الحركة الوطنية": كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب كاشفة لحجم الإصلاحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عزمي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن مؤتمر الشباب في نسخته السابعة بمثابة استعراض لقوة الدولة المصرية واستعادة لمكانتها علي كافة الأصعدة المحلية والدولية، مُشددًا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسات المؤتمر والتي حازت علي إعجاب وتقدير كل الحضور كونها جاءت كاشفة لحجم ما تحقق ويتحقق علي الارض من إصلاحات غيرت شكل مصر وجعلتها في مكانه رفيعة.

وأضاف عزمي، أن الرئيس بعث أيضًا برسالة حب وعرفان بالجميل للشعب المصري نظرًا لتحملة فاتورة الإصلاح مما جعل الدولة تتغير وتقف في منطقة اخري من حيث النمو والازدهار المنتظر، مؤكدًأ أن مؤتمر الشباب في نسخته السابعة هو استمرار لمؤتمرات التواصل مع الشباب، خاصة وانه يتميز هذه المرة بمقر أقامته في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد احد أهم انجازات الدولة خلال الفترة الماضية، مُضيفًا أن الشباب يشارك نموذج محاكاة الدولة المصرية حيث يتم عمل نموذج للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مشيرا إلي أن المؤتمر أيضا يتناول مبادرة حياة كريمة والدور التي قامت به الدولة في تخفيف الأعباء علي المواطن.

وتابع:"جلسة اسأل الرئيس التي تنظم ضمن فعاليات المؤتمر فرصة للإجابة عن أسئلة تهم الشباب وتهم المجتمع".

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد الاحتفال اليوم الأربعاء تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

