أخبار مصر | برعاية "والي".. برنامج تدريبي شامل لوعاظ الأزهر قبل بدء النزول الميداني للدور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "والي".. برنامج تدريبي شامل لوعاظ الأزهر قبل بدء النزول الميداني للدور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، الدورة التدريبية الرابعة لوعاظ الأزهر الشريف بقاعة (بينا) بمقر الوزارة، وذلك في إطار برنامج التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن إيفاد علماء الأزهر الشريف لدور الرعاية الاجتماعية لعقد ندوات توعية دينية وحياتية للأبناء.

حضر الافتتاح كل من سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ود. حسن خليل مدير عام الشئون الفنية بمشيخة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع و26 من السادة الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف.

وفي كلمتها أكدت سمية الألفي أن الوزارة تعمل علي رعاية الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً للرعاية والدعم خاصة أبناء دور الأيتام وأبناء دور الدفاع، ولفتت إلى أهمية نزول السادة الوعاظ لدور الرعاية وأن البرنامج التدريبي يعمل على المزج بين الجانب الديني والنفسي والقانوني.

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واستعرضت الألفي محاور التدريب موضحةً أنه يتضمن الجانب الاجتماعي كالعوامل المؤثرة علي الأبناء بالدور وسياسة حماية الطفل والمهارات الحياتية والآداب العامة فضلاً عن الجانب النفسي كالخصائص النفسية والسلوكية للأبناء داخل دور الرعاية والتعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية وطرق التعامل معها من الجانب الديني، وأضافت الألفي أهمية المحور القانونى والضوابط والمحددات القانونية بمؤسسات الرعاية، كما أضافت أن الجانب الديني سيتناول التعريف بحقوق الطفل في الإسلام وأهم القضايا الشرعية والدينية الخاصة بحقوق الطفل داخل دور الرعاية وملامح التربية الدينية السليمة للطفل.

و تحدث حسن خليل عن الدور التوعوى والاجتماعي للوعاظ بدور الرعاية، مشيراً إلى أهمية تحويل دورهم من الدور الدعوى إلى الدور التوعوى بعد إكسابهم خبرات من المتخصصين في علم النفس والاجتماع من منطلق أن الأبناء بدور الرعاية ضحايا لظروفهم الاجتماعية، وذكر أنه من المنتظر في الفترة القادمة وصول السادة الوعاظ لدور الرعاية في كل المحافظات بعد القاهرة الكبرى ومستقبلاً سيتم نزول السادة الوعاظ أيضاً بدور رعاية المسنين.

وذكر أسعد صابر مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة، أن أهم المخرجات للبرنامج التدريبي وضع خطة تنفيذية لزيارات السادة الوعاظ لعدد 100 دار رعاية علي مستوى الجمهورية إستكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج والذى تم تنفيذها لعدد 20 دار بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2019، أيضاً تنسيق عملية المتابعة للدور المستهدفة تيسيراً علي السادة الوعاظ للقيام بمهمتهم ومتابعة الموضوعات الموجهة للأبناء داخل الدور.

وتهدف الدورة التدريبية التى تستمر علي مدار يومين إلى ربط السادة الوعاظ بقضايا ومشكلات الدور والتشبيك الأمثل بينهم وبين مقدمى الرعاية لتقديم الدعم النفسي والديني لتعديل اتجاهات الطفل نحو ذاته والمجتمع، والمساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية لدور الرعاية وتحسين أنظمة العمل الداخلية.

وذلك من خلال التعرف على طرق تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تعاليم الدين السمحة وتزويدهم بالمعلومات التوعوية والسلوكية للتعامل مع الأبناء في الفئات العمرية المختلفة بعد التعرف على الخصائص الاجتماعية والنفسية للمراحل العمرية لأبناء المؤسسات، كما يشارك المشرفين علي دور الرعاية فى البرنامج التدريب لتزويد السادة الوعاظ بخبراتهم في التعامل مع الأبناء وعرض أهم المشكلات التى يمكن مواجهتها أثناء الزيارات الميدانية واقتراح الحلول.