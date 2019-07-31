أخبار مصر | برلمانية: كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب تحمل مصارحة للشعب واعتراف بفضله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب تحمل مصارحة للشعب واعتراف بفضله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بفعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انطلق أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل في طياتها مصارحة للشعب واعتراف بفضله.

ولفتت رزق الله، إلى دور مؤتمرات الشباب في إعطاء شحنة ضخمة من الأمل والإيجابية، وكونها فرصة للتحاور مع الرئيس في كافة الأمور، مُشيرة إلى أن أبرز فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الجلسة الأولى "نموذج محاكاة الدولة المصرية" والتي حضرها الرئيس، والتي كشفت عن وجود شباب واعي يعرف تحديات الدولة وما تم من إصلاحات فيها خلال الفترة الماضية

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد الاحتفال اليوم الأربعاء تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.