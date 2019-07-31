أخبار مصر | برلمانية: كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب أكدت أن المصريين هم صاحب الفضل في تجاوز المرحلة الصعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب أكدت أن المصريين هم صاحب الفضل في تجاوز المرحلة الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بافقتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.

وأكدت أبو السعد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسات المؤتمر، أكدت أن المصريين هم صاحب الفضل في تجاوز المرحلة الصعبة الماضية، مُشيدة إلى حجم الإنجازات المبهرة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي كشف عنها المؤتمر من خلال تسليط الضوء والإعلام عليها.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد الاحتفال اليوم الأربعاء تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.