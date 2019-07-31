أخبار مصر | صاحب مبادرة "وزارة التسويق": اهتمام الدولة بعلم التسويق السياسي يضعها على المسار الصحيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صاحب مبادرة "وزارة التسويق": اهتمام الدولة بعلم التسويق السياسي يضعها على المسار الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي وصاحب مقترح ومبادرة إنشاء وزارة للتسويق، أن عرض فكرة التسويق في حد ذاتها خلال جلسة نموذج المحاكاة للحكومة المصرية خلال فاعليات المؤتمر السابع للشباب تعتبر انتصارًا لإيمان الدولة بعلم التسويق ككل وعلم التسويق السياسي بصفة خاصة ولولا جودة المنتج الخدمي والسياسي للدولة ما كان لهذا العلم ان ينمو .

وقال "عمارة"، خلال لقاء تليفزيوني على شاشة التليفزيون المصري للتعقيب على فاعليات المؤتمر، إن مقترح إنشاء جهة مختصة وذلك من خلال مبادرته إنشاء وزارة للتسويق كأول وزارة من نوعها في مصر والعالم تؤكد على أن العنصر البشري المصري قادر على الإبداع والابتكار طالما توفر لديه الأجواء الملائمة لهذا وهذا ما يوفرة الرئيس السيسي والقيادة السياسية للوطن.

وأضاف صاحب مبادرة وزارة للتسويق، أن إيمانه بأهمية هذا العلم في رفع كفاءة الأداء للدول كما المتعارف عليه في الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، قائلا مصر ليست أقل من هذا ولذلك كانت نواة فكرة إنشاء أول وزارة للتسويق في العالم متخصصة بأسلوب علمي مبتكر لتخدم على كافة قطاعات الدولة والمواطن من خلال استراتيجيات متكاملة ودون أن تحمل الدولة أعباء مالية إضافية وتهتم بإجراء خلق العلامة السياسية "البراندج" وحسن استغلال الموارد والوصول إلى أقصى درجات الرضا والإشباع القائم عليه علم التسويق ككل للمواطن المصري والعربي والأفريقي وعلق عمارة لماذا إذن تهتم كبرى الشركات بإدراة مختصة للتسويق وذلك نظرا لأهميته القصوى .

واختتم "عمارة"، بالقول إنه قد تقدم بهذه الفكرة إلى جهات عديدة وتلقى بقبول الفكرة من جانب رئاسة مجلس الوزراء السابق بقيادة المهندس شريف إسماعيل ولكن مع التعديل الوزاري وتحديات الوزارة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تم تعليق هذه الفكرة ولكن هذه الفكرة ستدخل حيز النقاش والحوار خلال الفترة القادمة نظرا لأهميتها القصوى والتي تحتاجها مصر وبلورة لريادة وقدرة مصر على الإبداع والابتكار وحسن الاستغلال الأمثل للعلم.